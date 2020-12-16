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Футбол. "Манчестер Сити" бессилен в игре с "Вест Бромвичем"

Проявил с негативной стороны себя и коллектив Пепа Гвардьолы. "Манчестер Сити" принимал на стадионе "Этихад" предпоследнюю команду лиги - "Вест Бромвич" и не смог добиться победы - 1:1. "Горожане" в таблице шестые.

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