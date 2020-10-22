Футбол. Матчи Лиги Европы в эфире "Беларусь 5"

Насыщенная футбольная программа ожидает зрителей каналов Белтелерадиокомпании в вечернем эфире. Матчи элитного группового раунда Лиги Европы стартуют за Лигой чемпионов. В 21:50 на "Беларусь 5" начнется трансляция противостояния некогда грандов европейского футбола - "Селтика" и "Милана", клубов, которые уже голодны до больших побед. "Беларусь 5. Интернет" покажет два матча 1-го тура. В 19:45 - эфир поединка "Наполи" - АЗ. В 21:50 - встреча австрийского "Вольфсбурга" и ЦСКА, которым руководит белорус Виктор Гончаренко.