Футбол на неделе остается в авангарде спортивных событий - подробный обзор в рубрике "Матчбол"

Арина Соболенко продолжает побеждать на Открытом чемпионате Франции по теннису: 3 июня минчанка вышла в четвертьфинал соревнований, переиграв Эмму Наварро из Испании.

О том, что произошло в игровых видах спорта, расскажет рубрика "Матчбол" (подробности в видео).