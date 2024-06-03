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Футбол на неделе остается в авангарде спортивных событий - подробный обзор в рубрике "Матчбол"

Арина Соболенко продолжает побеждать на Открытом чемпионате Франции по теннису: 3 июня минчанка вышла в четвертьфинал соревнований, переиграв Эмму Наварро из Испании.

О том, что произошло в игровых видах спорта, расскажет рубрика "Матчбол" (подробности в видео).

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