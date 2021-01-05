Футбол. Премьер-лига. "Ливерпуль" не может победить третий матч кряду

Действующий чемпион английской Премьер-лиги не может победить уже три тура кряду. В 17-м "Ливерпуль" на выезде неожиданно уступил "Саутгемптону". Единственный мяч в противостоянии, к слову, оформил бывший нападающий "мерсисайдцев", с 2018 года выступающий за "святых" Дэнни Ингс. Несмотря на то, что красные в трех последних матчах набрали всего 2 балла, они делят первую строчку с "Манчестер Юнайтед". У "манкунианцев", правда, есть игра в запасе.