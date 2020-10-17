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Футбол. Премьер-лига. Мерсисайдское дерби на "Беларусь 5"

В эти минуты на телеканале "Беларусь 5" - мерсисайдское дерби. Действующий победитель Премьер-лиги "Ливерпуль" на арене "Гудисон Парк" встречается с лидером нынешнего сезона "Эвертоном". Уже на 3-й минуте Садио Мане вывел красных вперед. Отметим, "ириски" пока идут без потерь, 12 очков после 4-х туров, мерсисайдцы же в последней игре были разгромлены 2:7 "Астон Виллой".

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