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Футбол. "Шахтер" покидают Бурко и Селява

Игорь Бурко и Александр Селява покидают солигорский "Шахтер" в связи с окончанием действия контракта, сообщает официальный сайт клуба. Также по окончании срока действия аренды стан "горняков" покидает и нападающий Артем Архипов.

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