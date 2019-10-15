Футбол. Швеция - Испания на "Беларусь 5" в 21:40

Сегодня будем следить за противостоянием лидеров группы F в отборе на чемпионат Европы. Швеция примет Испанию, в составе которой Серхио Рамос очень близок к мировому рекорду по количеству матчей за национальную команду. "Беларусь 5" покажет встречу в прямом эфире в 21:40.