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Футбол. Швеция - Испания на "Беларусь 5" в 21:40

Сегодня будем следить за противостоянием лидеров группы F в отборе на чемпионат Европы. Швеция примет Испанию, в составе которой Серхио Рамос очень близок к мировому рекорду по количеству матчей за национальную команду. "Беларусь 5" покажет встречу в прямом эфире в 21:40.

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