Футбол. Суперкубок УЕФА. "Бавария" и "Севилья" сойдутся в Будапеште

Поклонников футбола сегодня ждет матч за Суперкубок УЕФА. "Бавария" и "Севилья" сойдутся в Будапеште. Поединок будет первым под эгидой УЕФА после коронавирусного удара, который состоится со зрителями. Правда, стадион может быть заполнен только на 30 процентов. За ходом игры следите на телеканале "Беларусь 5".Начало прямой трансляции в 22:00.