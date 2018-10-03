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Футбол в стиле хард-рок и выхолощенность Месси. Эксперты о сегодняшних матчах Лиги чемпионов

Футбол в стиле хард-рок и выхолощенность Месси. Эксперты о сегодняшних матчах Лиги чемпионов

"Тотенхем" - "Барселона", "Наполи" - "Ливерпуль" - центральные матчи сегодняшнего дня второго тура Лиги чемпионов. Белорусские эксперты Игорь Ковалевич (тренер ФК "Неман") и Алексей Меркулов (тренер ФК "Гомель") о своих ожиданиях и прогнозах на предстоящие игры.

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