Футбол. Волевая победа "Торпедо-БелАЗ" над БАТЭ

Виноваты во всем сами. Футболисты борисовского БАТЭ сокрушаются после безвольного поражения от "Торпедо" в Жодино. Желто-синие вели 2:0, но в итоге проиграли 2:3. Для автозаводцев эта победа стала первой в истории над БАТЭ на своем поле в Высшей лиге. В таблице БАТЭ на второй строке - 37 очков. Столько же у гродненского "Немана". На 4 балла от них отстает "Торпедо".



