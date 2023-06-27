Футболист Александр Селява покидает "Ростов"

Александр Селява покидает "Ростов". Об этом сообщает официальный сайт желто-синих. Команда не стала продлевать соглашение с белорусом.

Напомним, Селява перешел в российский клуб из минского "Динамо" в январе 2022 года. Полузащитник сборной Беларуси за это время провел за "Ростов" 25 матчей и отличился одним взятием ворот.