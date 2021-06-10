Футболист Андрей Климович покинет футбольный клуб "Оренбург"

Белорусский вратарь Андрей Климович не станет продлевать контракт с футбольным клубом "Оренбург", о чем сообщают наши российские коллеги с федерального телеканала. В минувшем сезоне голкипер провел 35 матчей, пропустил 26 мячей. При этом 16 поединков Климович отстоял на ноль.