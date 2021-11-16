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Футболист Б. Менди остается под стражей до января, ему предъявлены новые обвинения
Чемпиону мира Бенжамену Менди предъявлено еще два обвинения в изнасиловании, передает BBC Sport. Теперь французский футболист обвиняется по шести пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020 по август 2021 года. С августа игрок "Манчестер Сити" отстранен от тренировок. Под стражей он пробудет до 24 января следующего года - в освобождении под залог ему отказали.
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