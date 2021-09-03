Футболист Д. Колобарич стал игроком "Шахтера"

Солигорский "Шахтер", который еврокубковую кампанию летом завершил, усиливает атакующую линию команды. Официальный сайт объявил о подписании контракта со словенским нападающим Дарио Колобаричем, который проходил обучение в известной академии Зальцбурга. Нападающий молодежной сборной Словении на родине выступал за "Домжале".