Футболист Игорь Стасевич покидает российскую "Чайку"

Белорусский полузащитник Игорь Стасевич покидает "Чайку" из третьего по рангу футбольного дивизиона России по причине истечения контракта. Экс-лучший игрок Беларуси провел за "Чайку" 11 матчей в ФНЛ-2, в которых забил один мяч. Кроме того, на счету полузащитника один матч в Кубке России.