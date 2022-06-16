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Футболист Игорь Стасевич покидает российскую "Чайку"

Белорусский полузащитник Игорь Стасевич покидает "Чайку" из третьего по рангу футбольного дивизиона России по причине истечения контракта. Экс-лучший игрок Беларуси провел за "Чайку" 11 матчей в ФНЛ-2, в которых забил один мяч. Кроме того, на счету полузащитника один матч в Кубке России.

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