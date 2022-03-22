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Футболист Неймар зарабатывает больше Месси
Французское издание "Лекип" опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков французской лиги 1. Во главе игроки "Пари Сен-Жермен". Больше других зарабатывает бразилец Неймар - это более 4 миллионов евро в месяц. Вторым следует аргентинец Месси - у того более 3 миллионов евро. Третий - Мбаппе. Из 20 игроков рейтинга 18 - это футболист ПСЖ. Тем не менее в минувшем туре парижане с треском проиграли Монако, 0:3.
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