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Футболист Ромелу Лукаку вернется в "Интер"
Ромелу Лукаку вернется в "Интер", но на правах аренды на годичный срок. Бельгийский форвард принадлежит лондонскому "Челси", в который перешел как раз из миланского клуба прошлым летом за 113 миллионов евро. Ожидается, что на следующей неделе Лукаку пройдет медицинское обследование. За трансфер "нейрадзури" заплатят 8 миллионов евро, а еще 4 предусмотрены бонусами.
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