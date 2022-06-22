Футболист Ромелу Лукаку вернется в "Интер"

Ромелу Лукаку вернется в "Интер", но на правах аренды на годичный срок. Бельгийский форвард принадлежит лондонскому "Челси", в который перешел как раз из миланского клуба прошлым летом за 113 миллионов евро. Ожидается, что на следующей неделе Лукаку пройдет медицинское обследование. За трансфер "нейрадзури" заплатят 8 миллионов евро, а еще 4 предусмотрены бонусами.