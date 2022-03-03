Футболист Руслан Юденков перешел в казахстанский "Мактаарал"

Защитник сборной Беларуси, дебютировавший за нацкоманду в минувшем году, и экс-футболист "Гомеля" Руслан Юденков стал игроком казахстанского "Мактаарала". В прошлом сезоне эта команда выступала во втором дивизионе чемпионата Казахстана и, заняв второе место, завоевала путевку в элиту. Напомним, за "Гомель" Юденков провел 155 матчей, забил 16 мячей.