Футболист Станислав Драгун забил сотый гол в карьере

Сто голов в карьере. Полуфинальный матч Кубка Беларуси по футболу между БАТЭ и "Неманом" отметился красивой цифрой для капитана борисовчан Станислава Драгуна. Он открыл счет в поединке и тем самым стал членом клуба белорусских бомбардиров, которые отличались на профессиональном уровне сто и более раз. Примечательно, что невысокий полузащитник забил свой очередной гол головой.



БАТЭ в этом матче выиграл со счетом 2:0 - на последней минуте шедших ва-банк гродненцев подловили на ошибке вратаря. Общий счет противостояния 3:2 в пользу Борисова. В финале борисовчане сыграют с "Гомелем".