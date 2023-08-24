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Футболист Тельман Снджоян подрался с арбитром из Камеруна во время матча Северо-Западной лиги в Челябинске
Футболист Тельман Снджоян подрался с арбитром из Камеруна во время матча Северо-Западной лиги в Челябинске. Сообщается, спортсмену не понравилось, что судья показал его брату две желтые карточки. Сначала футболист просто ударил судью и увидел в за это карточку в свой адрес. Это стало триггером для разъяренного спортсмена, и он накинулся на арбитра. Стоит сказать, что Жорж Максим, который судил этот матч, тоже оказался не промах и решил дать отпор обидчику. Но Снджоян борцовским приемом уложил соперника на газон. В итоге зрители в этот день увидели не только футбол, но и бои без правил.
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