Футболист Тельман Снджоян подрался с арбитром из Камеруна во время матча Северо-Западной лиги в Челябинске. Сообщается, спортсмену не понравилось, что судья показал его брату две желтые карточки. Сначала футболист просто ударил судью и увидел в за это карточку в свой адрес. Это стало триггером для разъяренного спортсмена, и он накинулся на арбитра. Стоит сказать, что Жорж Максим, который судил этот матч, тоже оказался не промах и решил дать отпор обидчику. Но Снджоян борцовским приемом уложил соперника на газон. В итоге зрители в этот день увидели не только футбол, но и бои без правил.