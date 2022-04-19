Футболист Валерий Бочеров из БАТЭ - лучший игрок 4-го тура Высшей лиги

Валерий Бочеров из БАТЭ признан лучшим игроком 4-го тура Высшей лиги. Он забил победный мяч в ворота "Шахтера". В активе полузащитника 21 точная передача, 11 выигранных единоборств, 4 перехвата, 3 обводки и 13 отборов. Антураж и детали 4-го тура смотрите 19 апреля в рамках проекта "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" в 21:20.