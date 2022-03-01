Футболист Виталий Лисакович забил два мяча в дебютном матче в РПЛ в составе "Рубина"

Виталий Лисакович в своем дебютном матче в составе "Рубина" в российской Премьер-лиге отличился сразу двумя мячами. Накануне новая команда белорусского легионера ездила к "Зениту". Хозяева во втором тайме повели 2:0, Лисакович забил на 61-й и 67-й минуте и восстановил паритет. Однако увезти балл "Рубину" не удалось, на 92-й минуте "Зенит" выходит вперед. Итог 3:2.