Чемпионские разборки в белорусской женской лиге затягиваются. Футболистки брестского "Динамо" нанесли первое поражение "Минску" в текущем розыгрыше женского чемпионата Беларуси по футболу. Встреча прошла 31 октября в столице на стадионе "Трактор" и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе победительниц дважды отличилась Наталья Асмыкович. У минчанок единственный мяч забила Динара Кацынель.

До отчетного тура столичная команда не знала поражений: в ее активе было 17 побед и две ничьи, что принесло 53 очка. Теперь отрыв "Минска" от брестского "Динамо" сократился до одного балла.

Судьба золотых медалей решится в двух оставшихся турах.