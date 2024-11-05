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Футболистки "Динамо-БГУФК" стали чемпионками Беларуси!
Футболистки столичного "Динамо-БГУФК" в пятый раз подряд стали чемпионками Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке за золото 33-го женского чемпионата страны подопечные Юрия Малеева в упорной борьбе переиграли своих извечных конкуренток футболисток "Минска" со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме - на 65-й минуте отличилась Анастасия Магер, а еще через 10 минут Анна Пилипенко установила окончательный результат золотого матча.
По ходу регулярного сезона обе команды набрали по 83 очка, причем "Минск" догнал действующих чемпионок только в последнем поединке, одолев своих конкуренток с минимальным перевесом - 1:0. Это поражение для динамовской дружины стало единственным в матчах нынешнего первенства.
В этом сезоне "Динамо-БГУФК" в пятый раз стало обладателем Кубка Беларуси, а вот в поединке за первый трофей сезона - Суперкубок - уступили "Минску". Последние четыре года чемпионками неизменно становилось "Динамо-БГУФК", а до него семь раз кряду золото брали футболистки "Минска". Обладательницами бронзовых наград в этом сезоне стали спортсменки столичной "Зоркi-БДУ". Ее полузащитница Екатерина Фролова возглавила список лучших бомбардиров, забив 41 гол.
Больше всех чемпионками Беларуси становились футболистки "Бобруйчанки", у которых 12 титулов. В активе "Минска" семь побед, у витебского "Университета" шесть викторий, у "Динамо-БГУФК" пять триумфов, дважды побеждала могилевская "Надежда", один раз золото брала брестская "Виктория".
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