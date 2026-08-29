Футболистки "Минска" проведут стартовый матч в розыгрыше женского Кубка Европы

Футболистки "Минска" проведут стартовый матч в рамках розыгрыша женского Кубка Европы. На номинально домашнем поле в Венгрии "горожанки" готовятся принимать хорватский "Аграм".

Недавно девушки отпраздновали победу в Кубке Беларуси, в финале обыграв могилевский "Днепр".

В интервью "Первому информационному" полузащитник команды Валерия Белая поделилась мыслями насчет соперника в еврокубковом турнире.

"Соперника примерно понимаем, знаем. Полтора года назад, когда я играла в чемпионате Венгрии, мне довелось с ними сыграть товарищескую игру. То, что нам попались они, это неплохо", - считает Валерия.

Полузащитник "Минска" отметила хорошую работу тренерского штаба: "Я уже давно в футболе, но с каждым тренером, с каждым сезоном узнаю очень много нового, интересного и расту тоже до сих пор".

"У нас нет выделенных игроков, лучших бомбардиров. У нас все забивают, у нас каждый играет до последнего. Даша Протасюк может как добежать до чужих ворот и закатить мяч в пустые ворота или пробить хорошо, так же она добежит до своих ворот и выбьет мяч как центральный защитник", - поделилась Валерия Белая.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по белорусскому времени. Ответная встреча запланирована на 2 сентября.