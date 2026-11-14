Футболистки "Минска" в восьмой раз стали чемпионками Беларуси

14 ноября разрешилась интрига женского чемпионата Беларуси по футболу. Футболистки "Минска" после шестилетнего перерыва стали чемпионками Беларуси, прервав гегемонию "Динамо-БГУФК".

На самом деле интрига могла разрешиться раньше, однако в очном противостоянии с основным преследователем - "Динамо-Брест" - столичная команда уступила, из-за чего отрыв в таблице сократился. Все решалось в заключительном туре. В этом матче "Минск" уверенно переиграл новополоцкий "Нафтан" со счетом 2:0 и официально оформил золотые медали.

Владимир Шиндиков, главный тренер ЖФК "Минск":

"На бумаге ты вроде бы считаешься фаворитом, но на деле все иначе, когда на тебя все давит и нужно обязательно побеждать. Видите, мяч не летит в ворота. Да, мы много ошибались в простых ситуациях - отсюда нервы и стресс. Кажется, вот оно, все рядом, иди и забирай, но не получается. Это футбол, это опыт. Я очень рад, что мы выиграли не только чемпионство, но и Кубок, и Суперкубок. Браво! Хочу поблагодарить всех девчонок, всю команду".