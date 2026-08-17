Футболистки "Минска" впервые за 7 лет взяли Кубок Беларуси

Впервые за 7 лет у женского Кубка Беларуси по футболу новый триумфатор. После череды серебряных наград золотые медали примеряли футболистки "Минска", обыграв могилевский "Днепр". Для клуба это 9-й трофей в истории и по данному показателю коллектив опережает все остальные белорусские женские дружины.

История белорусского женского футбола уже переписывается: могилевский "Днепр" впервые вышел в финал Кубка Беларуси.

Еще до решающего матча в кубковом турнире коллективы пересеклись в рамках чемпионата страны. Своеобразная репетиция финала получилась вязкой на игру и завершилась мировой. Коллективы разошлись при счете 1:1.

Виктория Казакевич, капитан ЖФК "Минск":

"Мы разбирали другие матчи, но финал это - один матч, здесь надо выходить и побеждать".

Но те, кто думал, что финальный матч Кубка Беларуси будет таким жадным на опасные моменты, тотально ошибся. Счет противостояния был открыт уже в первом тайме. Виктория Валюк порадовала болельщиков "горожанок". Следом за ней победное положение "минчанок" укрепила Елизавета Пинчук.

После перерыва собраться у "львиц" не вышло. Дарья Протасюк установила окончательный сухой результат. 3:0 - победа за Минском.

Владимир Шиндиков, главный тренер ЖФК "Минск":

"Наша игра меняется в каждом матче. Мы готовимся к сопернику, как они обороняются, как атакуют. Поэтому наша игра видоизменяется даже во время матчей".

Могилевский "Днепр" впервые в своей истории стал финалистом кубкового турнира. Это огромный прорыв девчонок, которые обошли одного из грандов женского белорусского футбола, но чуть-чуть не хватило сил на второго.

Михаил Соболев, главный тренер ЖФК "Днепр-Могилев":

"Нам нужно принять это поражение. У нас в чемпионате еще много игр. Конечно, нужно поблагодарить своих девчонок, мне их не в чем упрекнуть. Они старались, отдавали все силы".

Далее оба коллектива ожидает возвращение в чемпионат Беларуси. Однако на горизонте у "Минска" запланированы матчи Кубка Европы.