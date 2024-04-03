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Футболистки юниорской сборной Беларуси уступили на старте квалификации к чемпионату Европы
Женская юниорская сборная Беларуси, составленная из футболисток не старше 19 лет, проиграла на старте квалификации к чемпионату Европы. Девушки уступили соперницам из Бельгии со счетом 0:3.
Следующий поединок белоруски проведут уже в субботу, 6 апреля, с хозяйками турнира - командой Сербии. А 9 апреля девушки завершат соревнования матчем против Словакии.
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