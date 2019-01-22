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Футболисты БАТЭ проходят функциональное тестирование на базе РНПЦ спорта

Начинают готовиться к игре с "Арсеналом". Футболисты БАТЭ в эти дни проходят функциональное тестирование на базе РНПЦ спорта. На завтра запланировано командное собрание.

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