Футболисты БАТЭ вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Накануне ответного матча в стартовом раунде Лиги чемпионов против польского "Пяста" борисовчане разгромили жодинское "Торпедо-БелАЗ" 4:1. Голы победителей на счету Милича, Драгуна, Стасевича и Скавыша. После 15 туров желто-синие возглавляют турнирную таблицу розыгрыша - 37 очков. Опередить БАТЭ может "Динамо-Брест". У него в активе на один балл меньше. Сегодня дома брестчане примут минских динамовцев. Прямая трансляция матча в 20:35 на телеканале "Беларусь 5".



