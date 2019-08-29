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Футболисты борисовского БАТЭ не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы

Футболисты борисовского БАТЭ не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы

БАТЭ победил 2:0, но этого не хватило, чтобы шагнуть вгруппу Лиги Европы. Белорусский клубпрощается с Еврокубками в этом сезоне. "Астана" идет дальше.

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