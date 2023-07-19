Футболисты борисовского БАТЭ пробились во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Борисовский БАТЭ пробился во второй квалификационный раунд лиги чемпионов. Накануне «желто-синие» в ответном матче обыграли албанский "Партизани" со счетом 2:0. Владислав Малькевич открыл счет на 71-й минуте матча. А на 12-й добавленной минуте Александр Шестюк с передачи Дмитрия Подстрелова забил второй гол. Следующим соперником БАТЭ станет кипрский "Арис".