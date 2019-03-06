Футболисты дортмундской "Боруссии" уступили "Тоттенхэму" 0:3

Футболисты дортмундской "Боруссии" ни в одном из двух матчей сражения с "Тоттенхэмом" так и не сумели поразить ворота англичан, уступив на выезде 0:3, накануне желто-черные проиграли 0:1. Харри Кейн отличился. "Боруссия" из Дортмунда выступление в Лиге чемпионов завершает.