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Футболисты дортмундской "Боруссии" уступили "Тоттенхэму" 0:3

Футболисты дортмундской "Боруссии" ни в одном из двух матчей сражения с "Тоттенхэмом" так и не сумели поразить ворота англичан, уступив на выезде 0:3, накануне желто-черные проиграли 0:1. Харри Кейн отличился. "Боруссия" из Дортмунда выступление в Лиге чемпионов завершает.

Обзор матча 1/8 финала Лига чемпионов"Боруссия" - "Тоттенхэм"

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