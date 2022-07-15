Футболисты "Гомеля" против "Минска" - прямая трансляция на "Беларусь 5"

Интереснейший матч сегодня, 15 июля, ожидает белорусских поклонников футбола. У себя дома "Гомель", ставший обладателем Кубка страны, принимает "Минск", который в прошлом туре чуть не одолел лидера турнирной таблицы - БАТЭ. Для столичных победа в противостоянии с "Гомелем" позволит опередить по очкам "Ислочь" и минское "Динамо" и подняться на третью строчку чемпионата. Позволят ли "рыси" подопечным Вадима Скрипченко реализовать подобный сценарий? Узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Стартовый свисток в 20:00.