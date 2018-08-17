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Футболисты и минского, и брестского "Динамо" завершили еврокубковый сезон

В ответной встрече третьего раунда квалификации Лиги Европы столичная команда, имея преимущество после первой игры 4:0, уступила "Зениту" в Санкт-Петербурге 1:8. "Динамо" из Бреста дома одолело кипрский "Аполлон" 1:0. Однако брестчане, напомним, уступили 0:4 на выезде.

Минское "Динамо" получит от УЕФА за нынешний сезон 780 тысяч евро. Брестское "Динамо" - 540 тысяч евро. Борьбу в еврокубках продолжает лишь БАТЭ.

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