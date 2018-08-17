Футболисты и минского, и брестского "Динамо" завершили еврокубковый сезон

В ответной встрече третьего раунда квалификации Лиги Европы столичная команда, имея преимущество после первой игры 4:0, уступила "Зениту" в Санкт-Петербурге 1:8. "Динамо" из Бреста дома одолело кипрский "Аполлон" 1:0. Однако брестчане, напомним, уступили 0:4 на выезде.