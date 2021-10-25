Футболисты "Манчестер Юнайтед" потерпели крупное поражение от "Ливерпуля" в очном противостоянии - 5:0

Футболисты "Манчестер Юнайтед" потерпели самое крупное поражение в истории от "Ливерпуля" в очном противостоянии. Накануне на "Олд Траффорд" мерсисайдцы не оставили шансов "красным дяьволам" - 5:0 - победа подопечных Юргена Клоппа. У Салаха хетт-трик. Стоить отметить, что "красные" в этом сезоне за 9 туров ни разу не потеряли очки и занимают второе место в таблице. Первая позиция за "Челси", третья строчка у "Манчестер Сити".