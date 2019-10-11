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Футболисты Нидерландов обыграли Северную Ирландию

Будущий соперник сборной Беларуси по футболу в квалификации чемпионата Европы 2020, команда Нидерландов на своем поле переиграла Северную Ирландию со счетом 3:1. При этом гости вели в счете вплоть до 80-й минуты матча. Но не смогли удержать преимущество. За хозяев дважды забил Депай, еще один гол на счету Де Йонга. В турнирной таблице группы С лидирует Германия, голландцы занимают вторую строчку, Северная Ирландия - третью. У всех трех сборных по 12 очков. С командой Нидерландов сборная Беларуси сыграет в воскресенье.

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