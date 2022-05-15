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Футболисты "Шахтера" при спорном эпизоде победили минское "Динамо"

Мнения разделились! Солигорский "Шахтер" на 5-й добавленной минуте вырывает победу дома у минского "Динамо". Пенальти, на который главные тренеры клубов Ташуев и Челядинский посмотрели по-своему, реализовал Дембо Дарбо. В таблице чемпионата Солигорск подтянулся - уже 3-я позиция с таким же количеством очков, как у "Динамо", которое номинально 4-е.

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