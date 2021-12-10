Футболисты "Спартака" победили "Легию" и прошли в 1/8 финала

Московский "Спартак" в заключительном туре Лиги Европы победил на выезде польскую "Легию" - 1:0. Гол на 17-й минуте забил Бакаев. На восьмой минуте дополнительного времени "Спартак" был в шаге от того, чтобы потерять очки, однако Пекхарт не реализовал пенальти. Таким образом москвичи завершили выступление в группе С на первом месте и прошли в 1/8 финала. В другом матче этого квартета "Наполи" взял верх над "Лестером" и занял второе место. "Лисы" отправляются в Лигу конференций.