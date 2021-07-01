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Футболисты "Витебска" в матче с борисовским БАТЭ заплатят за каждого пришедшего на стадион зрителя

Футболисты "Витебска" в матче с борисовским БАТЭ заплатят за каждого пришедшего на стадион зрителя. Такое наказание придумали для спортсменов витебской команды после сенсационного поражения от "Спутника" - 3:4.

Сейчас в турнирной таблице команда из Витебска занимает восьмую строчку. Коллектив из Борисова расположился на втором месте. Поединок состоится 4 июля в 16:00.


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