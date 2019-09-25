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Футбольная битва осени: матч "Динамо-Брест" - БАТЭ

Менее двух часов остается до матча, к которому приковано внимание всех футбольных болельщиков страны. "Динамо-Брест" - БАТЭ встретятся на стадионе "Брестский". Игра важная для обеих команд. На кону путь к чемпионству Беларуси. Билеты на матч раскупили за считанные часы, ожидается аншлаг. Болельщики уже собираются.

На связь со студией из Бреста выходит наш корреспондент Андрей Козлов (прямое включение).

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