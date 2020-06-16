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Футбольная инфраструктура - на контроле Президента
В конце июля в каждом областном центре Беларуси появятся крытые футбольные манежи. Сейчас работы ведутся на строительной площадке в Витебске, во всех других городах новая футбольная инфраструктура уже работает. Эти объекты позволят круглогодично вести тренированный процесс и не зависеть от погодных условий. Кроме того, они обеспечат команды игровой практикой, а ведь без нее не будет роста мастерства - признаются специалисты. Кроме того, в текущем году запланирована укладка 13 полноразмерных полей. Футбольная инфраструктура стала темой очередного выпуска проекта "На контроле Президента". Чего не хватает белорусам, чтобы добиваться результата? Когда начнут строить национальный стадион? Об этом и не только в среду вечером после "Панорамы".
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