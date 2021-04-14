Футбольная команда из Португалии обыграла лондонцев со счетом 2:1

В параллельном четвертьфинальном матче "Челси" - "Порту", который проходил на нейтральном стадионе в Испании, случилась аналогичная ситуация. Команда из Португалии минимально обыграла лондонцев. Тареми на 4-й минуте дополнительного времени поразил ворота "синих" ударом через себя. Однако счет по сумме двух встреч 2:1 в пользу "Челси", который и проходит в полуфинал.