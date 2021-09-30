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Футбольная Лига чемпионов: "Барселона" разгромно уступила "Бенфике"
Страшный сезон "Барселоны" продолжается. "Сине-гранатовые" сенсационно проигрывают "Бенфике" на выезде! В матче второго тура "Блау грана" не нашла аргументов в споре с "орлами" (0:3) и даже не нанесла ни одного удара по воротам соперника. Дублем у хозяев отметился Дарвин Нуньес. Португальский клуб набрал 4 очка и занял вторую позицию в группе Е. У "Барсы" же по-прежнему ноль очков и последнее место.
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