Футбольная Лига чемпионов: Донецкий "Шахтер" и миланский "Интер"сыграют 28 сентября

В текущем розыгрыше футбольной Лиги чемпионов пришло время матчей второго тура. Донецкий "Шахтер" и миланский "Интер" стартовали на турнире с поражений и теперь сойдутся друг с другом в поединке квартета Д. У "нейрадзури" появится отличная возможность отомстить "горнякам" за прошлогодний розыгрыш Лиги Европы, когда именно команда из Донецка закрыла итальянцам выход в плей-офф, оставив тех на последнем месте в группе. Чем же завершится сегодняшнее противостояние, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Сразу после этого поединка - матч ПСЖ и Манчестер Сити.