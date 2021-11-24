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Футбольная Лига чемпионов: итоги 5 тура

"Бавария" досрочно выиграла группу, набрав 15 очков из 15. Мюнхенцы на выезде в 5 туре группового раунда Лиги чемпионов одолели киевское "Динамо", 2:1. Мячами отметились Левандовский и Коман.

Еще в одном поединке "Челси" у себя дома разгромил "Ювентус", 4:0. Интересно, что "туринцы" нанесли лишь один удар в створ ворот, тогда как у хозяев это цифра равняется восьми.

"Зенит" в нервном матче вырвал ничью у "Мальме". Шведский клуб повел на 28 минуте. Во втором тайме Дзюба не реализовал пенальти, тогда судья подарил российскому клубу второй шанс на 2-й минуте дополнительного времени. Ярослав Ракицкий забил с 11 метров и обеспечил клубу Лигу Европы. У "Зенита" по итогам пяти туров 3 место и 4 балла.

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