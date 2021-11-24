Футбольная Лига чемпионов: итоги 5 тура

"Бавария" досрочно выиграла группу, набрав 15 очков из 15. Мюнхенцы на выезде в 5 туре группового раунда Лиги чемпионов одолели киевское "Динамо", 2:1. Мячами отметились Левандовский и Коман.

Еще в одном поединке "Челси" у себя дома разгромил "Ювентус", 4:0. Интересно, что "туринцы" нанесли лишь один удар в створ ворот, тогда как у хозяев это цифра равняется восьми.