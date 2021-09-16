Футбольная Лига чемпионов: "Ливерпуль" - "Милан" - 3:2

Очередной невероятный матч в исполнении "Ливерпуля" и "Милана", на этот раз на старте группового этапа нового розыгрыша Лиги чемпионов. Мерсисайдцы уже на 9-й минуте вышли вперед - автогол исполнил Фикайо Томори, а еще через пять Мохамед Салах не реализовал пенальти. А в концовке тайма "россонери" вышли вперед - Анте Ребич и Браим Диас отличились. Во второй половине Салах исправится за незабитый одиннадцатиметровый, египтянин восстановит паритет, а Джордан Хендерсон принесет британцам волевую викторию - 3:2.