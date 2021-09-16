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Футбольная Лига чемпионов: "Ливерпуль" - "Милан" - 3:2
Очередной невероятный матч в исполнении "Ливерпуля" и "Милана", на этот раз на старте группового этапа нового розыгрыша Лиги чемпионов. Мерсисайдцы уже на 9-й минуте вышли вперед - автогол исполнил Фикайо Томори, а еще через пять Мохамед Салах не реализовал пенальти. А в концовке тайма "россонери" вышли вперед - Анте Ребич и Браим Диас отличились. Во второй половине Салах исправится за незабитый одиннадцатиметровый, египтянин восстановит паритет, а Джордан Хендерсон принесет британцам волевую викторию - 3:2.
В параллельном матче группы В в Испании "Атлетико" и "Порту" разошлись без забитых мячей.
В интригующем противостоянии квартета D "Реал" на 89-й минуте усилиями Родриго вырвал победу у "Интера" - 1:0.
А до этого в этой четверке грянула сенсация. "Шериф" в Молдове взял верх 2:0 над донецким "Шахтером". Сейчас именно молдоване на вершине таблицы.
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