ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Футбольная Лига чемпионов: "Ливерпуль" - "Милан" - 3:2

Очередной невероятный матч в исполнении "Ливерпуля" и "Милана", на этот раз на старте группового этапа нового розыгрыша Лиги чемпионов. Мерсисайдцы уже на 9-й минуте вышли вперед - автогол исполнил Фикайо Томори, а еще через пять Мохамед Салах не реализовал пенальти. А в концовке тайма "россонери" вышли вперед - Анте Ребич и Браим Диас отличились. Во второй половине Салах исправится за незабитый одиннадцатиметровый, египтянин восстановит паритет, а Джордан Хендерсон принесет британцам волевую викторию - 3:2.

В параллельном матче группы В в Испании "Атлетико" и "Порту" разошлись без забитых мячей.

В интригующем противостоянии квартета D "Реал" на 89-й минуте усилиями Родриго вырвал победу у "Интера" - 1:0.

А до этого в этой четверке грянула сенсация. "Шериф" в Молдове взял верх 2:0 над донецким "Шахтером". Сейчас именно молдоване на вершине таблицы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все