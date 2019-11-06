Лига чемпионов УЕФА. Сегодня пройдут 8 матчей четвертого тура. Онлайн игрового дня на "Беларусь 5"

Четвертый тур футбольной Лиги чемпионов продолжится сегодня еще восемью поединками. "Беларусь 5" в прямом эфире покажет противостояние "Локомотива" и лидера группы D "Ювентуса". Начало трансляции в 20:40. Кроме того, выделим матчи между загребским "Динамо" и "Шахтером" (у обеих команд равное количество очков), а также встречу "Тоттенхэма" и "Црвены Звезды". Онлайн игрового дня в эфире “Беларусь 5” начнется в 22:45.