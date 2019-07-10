Футбольная Лига чемпионов вернулась в Беларусь. БАТЭ принимает "Пяст" из Гливице

Футбольная Лига чемпионов вернулась в Беларусь. БАТЭ принимает лучшую команду Польши - "Пяст" из Гливице - в рамках первого раунда квалификации главного клубного турнира Старого Света. Чемпион нашей страны к этой игре подходит в отличном настроении: в пятницу желто-синие победили на выезде минское "Динамо", да и чемпионат у нас в разгаре, чего не скажешь о первенстве Польши. На этой игре работает наш спортивный обозреватель Станислав Липский, первый тайм уже завершился в Борисове (прямое включение).



