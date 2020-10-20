Футбольная Лига чемпионов возвращается на телеэкраны!

Сегодня стартует групповая стадия нового розыгрыша турнира. Телеканал "Беларусь 5" в 21:55 покажет онлайн игрового дня, а чуть ранее также в прямом эфире вашему вниманию противостояние "Ювентуса" и киевского "Динамо". Начало в 19:55.